Alain Donnat, professeur d'EPS, se rappellera de son départ à la retraite pendant longtemps.

par Aymeric Parthonnaud publié le 21/12/2016 à 05:15

La scène se déroule dans le collège Paul-Fort à Is-sur-Tille en Côte d'Or, elle donne du baume au cœur. Il s'agit d'un départ en retraite d'un professeur de sport : Alain Donnat. Si vous êtes un professeur apprécié de vos élèves, vous pouvez imaginer recevoir une petite carte apportée par les délégués de classe avec un cadeau. Mais il est indubitable qu'Alain Donnat était bien plus que simplement "apprécié" par les collégiens et les personnels éducatifs de son établissement.



Les quelque 700 élèves de ce collège ont réalisé une haie d'honneur à leur professeur d'EPS, qui après 38 ans de bons et loyaux services s'en va prendre sa retraite. La vidéo a été partagée sur Facebook par sa femme Muriel. Presque 500.000 vues en quelques jours. Quelques larmes pour le professeur, beaucoup d'autres sur les joues de certains adolescents.