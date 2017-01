Celui qui arborait un look gothique à la Nicola Sirkis a partagé les photos de son heureux événement sur ses réseaux sociaux.

Crédit : M6 Olivier Streiff s'est démarqué pour sa cuisine et son look gothique

par La rédaction numérique de RTL publié le 09/01/2017 à 15:53

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'année commence bien pour Olivier Streiff. L'ancien candidat de l'émission Top Chef a annoncé une bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux dimanche 8 novembre. Alors que les regards du monde entier étaient rivés sur le palmarès des Golden Globes et le sacre d'Isabelle Huppert, le chef cuisinier s'est félicité de sa propre soirée glamour. Les internautes ont en effet appris que le demi-finaliste de l'édition 2015 s'est marié.



"Les jeunes mariés vous souhaitent une excellente année 2017 ! Qu’elle soit placée sous le signe de l’Amour, du Partage et de la Gour­man­dise…", a-t-il simplement posté sur son compte Facebook accompagné d'une jolie photo de l'événement. On le voit en habits de dandy, canne et chapeau haut-de-forme, enlacé avec son épouse. Il porte le même costume qu'une photo postée il y a 6 mois.

Olivier Streiff et Nina, sa désormais femme, tiennent un restaurant qu'ils ont acheté. Le Relais de Saulx se situe à Beaune, en Bourgogne.