Un hommage sera rendu lundi 2 janvier sur M6 à Jean-Pierre Le Guelvout, agriculteur et candidat de la saison 5 de "L'Amour est dans le pré", qui s'est donné la mort en décembre dernier.

Crédit : M6 L'Amour est dans le pré" va rendre hommage à Jean-Pierre, candidat de la saison 5

par Sylvain Zimmermann publié le 02/01/2017 à 20:28

Sa disparition a bouleversé les nombreux fidèles de L'Amour est dans le pré. Jean-Pierre Le Guelvout, agriculteur de 46 ans et ancien candidat de l'émission, s'est donné la mort le 14 décembre 2016. Révélée dans le quotidien Ouest-France, sa disparition brutale a suscité une énorme vague d'émotion, en particulier dans sa commune de Moréac, près de Locminé, dans le Morbihan.



M6 a décidé de rendre hommage à l'agriculteur breton ce lundi 2 janvier à l'occasion du lancement de la 12ème saison de L'Amour est dans le pré où seront présentés les 7 premiers candidats sur 14 (onze hommes et trois femmes). Un "bandeau hommage" apparaîtra à l'issue du programme pour saluer la mémoire de Jean-Pierre Le Guelvout, confirme le service de presse de M6 à RTL.fr.



En apprenant sa mort, Karine Le Marchand, animatrice de L'Amour est dans le pré, avait rendu un hommage à l'ancien candidat de l'émission dans un message émouvant posté sur Twitter : "Jean-Pierre faisait rire malgré lui, Il chantait l'anglais en italien comme personne. Il était malheureux et ne le disait pas", avait écrit la présentatrice.



Interviewée ce lundi dans RTL Soir, la présentatrice de M6 n'a pas évoqué Jean-Pierre mais elle a tenu à revenir sur le mal-être des agriculteurs : "Les agriculteurs souffrent de solitude, ils ne parlent pas, ce sont des taiseux qui ont du mal à montrer leur fragilité", a-t-elle confié.