La duchesse de Cambridge fête ses 35 ans le 9 janvier. Le prince Williams soufflera d'ailleurs ses propres 35 bougies dans quelques mois.

Kate Middleton en 35 photos marquantes pour ses 35 ans Kate Middleton a reçu son diplôme universitaire en juin 2005 à l'université de Saint Andrew en Écosse Crédits : MICHAEL DUNLEA / POOL / AFP | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Kate Middleton a reçu son diplôme universitaire en juin 2005 à l'université de Saint Andrew en Écosse Crédits : MICHAEL DUNLEA / POOL / AFP | Date : L'annonce des fiançailles en novembre 2010 Crédits : BEN STANSALL / AFP | Date : Le mariage princier célébré le 24 avril 2011 Crédits : KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL WPA / AFP | Date : La photo le lendemain du mariage avant le départ pour leur lune de miel Crédits : JOHN STILLWELL / POOL / AFP | Date : Le prince William, Kate Middleton et le prince Harry à Buckingham Palace en juillet 2012 Crédits : ANWAR HUSSEIN COLLECTION/SIPA | Date : Avec sa sœur Pippa Middleton dans les gradins de Wimbledon en juillet 2012 Crédits : LEON NEAL / AFP | Date : L'annonce de sa première grossesse en décembre 2012 Crédits : LEON NEAL / AFP | Date : Kate Middleton enceinte du prince George, ici avec la reine en mai 2013 Crédits : TOBY MELVILLE / POOL / AFP | Date : La naissance du prince George le 22 juillet 2013 Crédits : JOHN STILLWELL / POOL / AFP | Date : La première photo de famille avec le prince George et le chien Lupo en août 2013 Crédits : Kensington palace | Date : Kate Middleton lors de sa visite à la Tour de Londres an août 2014 Crédits : CARL COURT / AFP | Date : La duchesse attend la princesse Charlotte en mars 2015 Crédits : SUZANNE PLUNKETT / POOL / AFP | Date : La naissance de la prince Charlotte le 2 mai 2015 Crédits : JOHN STILLWELL / POOL / AFP | Date : Kate photographie pour la première fois ses deux enfants en juin 2015 Crédits : DUCHESS OF CAMBRIDGE / KENSINGTON PALACE / AFP | Date : La première photo de famille tous les quatre le 9 juillet 2015, parue dans "Paris Match" Crédits : Mario Testino/AP/SIPA | Date : La duchesse avec Sam Mendes sur le tapis rouge à l'avant-première de "Spectre", le dernier "James Bond", en octobre 2015 Crédits : LEON NEAL / AFP | Date : Beaucoup se sont extasiés sur le ventre extrêmement plat de la duchesse de Cambridge lors d'une partie de voley Crédits : AFP PHOTO / POOL / DAVID BEBBER | Date : Lors d'une visite d'une prison pour femmes en septembre 2015 Crédits : AFP PHOTO / KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL | Date : Le mot laissé par Kate et William à l'ambassade de France à Londres Crédits : NIKLAS HALLE'N / AFP | Date : Kate Middleton prend un cour de tennis avec Judy Murray en février 2016 Crédits : ANDREW MILLIGAN / POOL / AFP | Date : En famille à la neige, le prince George arbore sa plus belle combinaison de ski en mars 2016 Crédits : Shutterstock/SIPA | Date : Kate et William au pied du Taj Mahal, 24 ans après la princesse Diana - 16 avril 2016 Crédits : Sipa | Date : Kate Middleton et le prince William se sont livrés à une partie de cricket lors d'une visite officielle en Inde Crédits : SIPANYSIPA | Date : Kate Middleton boxe en toute élégance en mai 2016 Crédits : JEREMY SELWYN / POOL / AFP | Date : Avec le prince George et Barack Obama, le 22 avril 2016 Crédits : PETE SOUZA / KENSINGTON PALACE / WHITE HOUSE PHOTOGRAPHER / AFP | Date : Échange complice entre Kate Middleton et le Prince Philip aux 90 ans de la reine en mai 2016 Crédits : Rupert Hartley/Shutters/SIPA | Date : Kate Middleton laisse sa signature à côté des quelques mots de solidarité écrits en hommage aux victimes du massacre d'Orlando en juin 2016 Crédits : PAPIX/SIPA | Date : Kate Middleton était vêtue de manière très élégante pour le centenaire de la bataille de la Somme vendredi 1er juillet 2016. Crédits : Francois Mori/AP/SIPA | Date : Petit selfie avec la tenniswoman Serena Williams en juillet 2016 Crédits : Capture d'écran | Date : Élégante dans un polo "Duchesse of Cambridge" le 24 juillet 2016 Crédits : LUKE MACGREGOR / POOL / AFP | Date : La famille royale arrive au Canada le 24 septembre 2016. Crédits : Darryl Dyck/AP/SIPA | Date : Le 25 septembre à Vancouver, Kate Middleton s'est parée de sa plus belle tenue aux couleurs du Canada Crédits : CHRIS JACKSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Kate Middleton ne reste pas indifférente à la douleur maternelle et étreint la mère d'Ethan Knapton, en novembre 2016 Crédits : PAPIX/SIPA | Date : La duchesse de Cambridge porte à merveille la tiare de sa défunte belle-mère, Lady Diana, en décembre 206 Crédits : Tim Rooke/Shutterstock/SIPA | Date : William et Kate ont emmené le prince George et la princesse Charlotte à leur première messe de Noël dimanche 25 décembre. Crédits : Andrew Matthews / Pool / AFP | Date : 1 / 1 < > +

par Cécile De Sèze publié le 09/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

35 ans et toutes ses dents. Kate Middleton a toujours une bonne raison de sourire, mais ce lundi 9 janvier, elle a la meilleure des raisons : c'est son anniversaire. La duchesse de Cambridge, née le 9 janvier 1982, peut célébrer sa venue au monde en regardant fièrement son passé.



À 35 ans, Kate Middleton a un parcours certainement envié par de nombreuses jeunes femmes de son âge à travers la Grande-Bretagne, et même le monde. Mariée à 29 ans au prince héritier de la couronne britannique, la désormais duchesse de Cambridge peut se targuer d'élever de ravissants enfants, prince George (3 ans) et princesse Charlotte, mise au monde il y a un peu plus d'un an.



La belle sœur du prince Harry enchaîne les voyages officiels. Entre l'Inde, le Canada ou encore les Pays-Bas, elle a fait ses preuves. Surtout pour la dernière destination qui était son premier voyage officiel en solo.