Mark Hamill se moque de Donald Trump avec la voix du Joker

Mark Hamill prêtait sa voix à l'ennemi de Batman dans le dessin animé. Il a repris son rôle en lisant les vœux de Donald Trump pour la nouvelle année.

Mark Hamill est la voix du Joker dans le dessin animé "Batman"

par Capucine Trollion publié le 09/01/2017 à 12:38

C'est une blague qui fait beaucoup de bruit. Celle de Mark Hamill lisant les vœux du futur président des Etats-Unis, avec la voix du Joker, qu'il doublait dans le dessin animé dédié à Batman des années 90. Tout a commencé le 31 décembre avec le tweet de Donald Trump souhaitant une bonne année y compris à ses "ennemis". Plusieurs internautes ont comparé ce texte à une réplique d'un méchant de comics. Notamment le scénariste et acteur Matt Oswalt, qui a imaginé le Joker prononcé les mots de Donald Trump, avant de lancer une attaque d'abeilles tueuses sur Gotham.



Et le scénariste ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a ensuite souhaité qu'une application permette de lire les tweets de Donald Trump avec la voix de Mark Hamill, en Joker. Ce dernier a donc trouvé un moyen d’enregistrer le fameux tweet avec sa célèbre voix du méchant de Gotham. Le résultat est bluffant et hilarant. Cela fait un petit moment que Mark Hamill, plus connu pour son rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, ne s'était pas glissé dans la peau du Joker.