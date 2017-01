M6 diffuse ce soir les portraits des 14 nouveaux agriculteurs qui recherchent l'amour. Parmi eux, Gérard qui n'a tout simplement jamais rencontré de femme.

02/01/2017

C'est le retour de L'amour est dans le pré sur M6. Ils sont donc 14 célibataires, 11 hommes et 3 femmes. La plus jeune a 27 ans, le plus vieux 60. Ils s'appellent Christophe, Raphaël, Carole, Gilles, Pierre-Emmanuel, Nathalie. Beaucoup ont eu des vies difficiles mais ils sont debout et ils y croient toujours. On va aussi découvrir de nouveaux métiers avec Romuald, un boute-en-train éleveur de poules bio, à qui il parle et qu'il appelle en disant "pilou pilou". Une technique qu'il n'applique pas dans sa vie amoureuse, comme il l'explique à Karine Le Marchand : "Le pilou pilou c'est à éviter pour séduire une femme". C'est un garçon tendre qui sort d'une grosse dépression et qui est debout. Debout et attentionné.



Parmi les autres portraits il y a aussi un tendre bonhomme, Gérard 52 ans qui vit en Nouvelle-Aquitaine. Gérard, n'a tout simplement jamais rencontré de femme. Alors on a juste envie de leur souhaiter du bonheur, et de toute manière Tata Karine veille au grain. Enfin, vous verrez aussi Vincent, viticulteur en Occitanie, il a une particularité et pas des moindres pour Karine Le Marchand. C'est drôle, c'est tendre et on peut se laisser embarquer totalement. La douzième saison de L’amour est dans le pré à voir donc ce lundi soir sur M6 à 21h.