publié le 01/04/2017 à 22:17

Le deuxième talent de la soirée a marqué les esprits. Arnold a convaincu les quatre coachs avec sa prestation émouvante. Il a repris Writing's On The Wall de Sam Smith et n'a laissé personne indifférent. Si finalement c'est Florent Pagny qui hérite de ce nouveau talent samedi 1er avril lors de la 6e édition des auditions à l'aveugle, tous les coachs auraient aimé être choisis. Et tous ont tenté de le convaincre de différentes manières comme à chaque fois.



Les origines créoles du candidat ont alors inspiré les coachs qui se sont mis à tenter de parler la langue pratiquée dans les Antilles. Si les internautes n'ont pas particulièrement apprécié ce moment souvent jugé "gênant", un autres passage les a davantage choqués. "Je suis un Bounty inversé, je suis black dedans et blanc dehors", a lancé Matt Pokora.

Beaucoup ont alors trouvé la formule amusante, mais d'autres n'ont pas tellement apprécié. Sur Twitter, les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. "Fatiguant", "Il faut dire à Matt Pokora de se taire", "C'est ton cerveau qui est un Bounty", quand d'autres choisissent d'exprimer leur sentiment par un gif.

@PokoraFRANCE @MPokora c'est ton cerveau qui est un bounty — Sorcier (@sorcier21) 1 avril 2017

Faut dire à M.Pokora de se taire là "Je suis un bounty inversé" prcq tu sais dire "Saka maché" ? ? mdrr dégage — Freak. (@BlckBiebs) 1 avril 2017

Qd t'allumes la tv, y'a #TheVoice et tu tombes sur M Pokora qui dit qu'il est 1 bounty inversé et "black" à l'intérieur ¿... Allez on zappe pic.twitter.com/9CzinJBJHl — Rock my beauty (@rockmybeauty) 1 avril 2017