Le journaliste de l'émission de Yann Barthès a été violemment sorti de la salle par des personnes chargées de la sécurité durant le salon des entrepreneurs.

Crédit : Capture d'écran / TMC Le journaliste de "Quotidien", Paul Larrouturou, expulsé du Salon des entrepreneurs

par Claire Gaveau publié le 02/02/2017 à 15:08

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les relations entre le Front national et les équipes de Yann Barthès sont toujours des plus tendues. Le déplacement de Marine Le Pen au salon des entrepreneurs en a été une nouvelle fois la preuve alors que la tension est montée d'un cran entre le service d'ordre et les journalistes de Quotidien.



En effet, comme le montrent les images capturées par nos confrères de l'émission de TMC ou encore du Huffington Post, le journaliste Paul Larrouturou s'est fait brutalement sortir de la salle alors qu'il voulait poser une question à la candidate à l'élection présidentielle sur le présumé emploi fictif de son garde du corps. Menaces, violences, injures... L'échange dure plusieurs minutes entre le service d'ordre et l'équipe de TMC.



Le Front national avait-il passé des ordres pour écarter les équipes de Quotidien de Marine Le Pen ? Sur Twitter, le sénateur frontiste et maire de Fréjus David Rachline a affirmé le contraire : "Le service d'ordre de Marine Le Pen n'a aucune responsabilité dans l'évacuation, c'est le service d'ordre du Palais des Congrès qui s'en est chargé". Une sortie politique rapidement démentie par Viparis, qui gère notamment le Palais des Congrès : "Les services d'ordre du Palais des Congrès de Paris n'interviennent pas sur ces zones".

@david_rachline les services d’ordre du Palais des Congrès de Paris n’interviennent pas sur ces zones. — Viparis (@ViparisOfficiel) 1 février 2017

Les équipes de Yann Barthès ont dès lors mené l'enquête, de même que Le Huffington Post. Paul Larrouturou est donc revenu sur cette altercation directement sur le plateau de TMC. S'il relève que le service d'ordre n'est pas celui de Marine Le Pen, il évoque tout de même une situation "beaucoup plus compliquée". Sur les images, le journaliste pointe alors du doigt un "donneur d'ordre" qui travaillerait directement pour la présidente du Front national. Une information donnée par le salon des entrepreneurs alors que le parti n'a pas souhaité réagir.