publié le 17/04/2017 à 22:43

L'humoriste John Oliver a réalisé une vidéo virale. Objectif ? Expliquer aux Américains l'importance de l'élection présidentielle française. "La vérité, c'est que cette élection est bien plus importante que ce que vous pourriez croire. Le destin de l'Europe est aux mains d'un pays", explique-t-il. Après avoir détaillé l'organisation du scrutin en France, l'humoriste fait le portrait des candidats français. Il commence avec Jacques Cheminade et rappelle qu'il a appelé "Luke Skywalker", "Larry Skywalker". Quant à Chewbacca, pour le candidat c'est un "espèce d'ours". Pour Jean Lassalle, il a ressorti des vidéos où on voit le candidat tondre la pelouse torse nu, avec son béret.



Ensuite, il passe avec Jean-Luc Mélenchon et son hologramme. Il enchaîne avec François Fillon. Là, il remarque "un charme à la Française" qui concernent aussi Emmanuel Macron et Manuel Valls. Ils ont tous les trois été arrosés de farine ou d'œufs. "Dans un pays où les pâtisseries ont plus de droits constitutionnels que les gens, il est possible que cela soit en fait un honneur (...) Je ne sais pas si le peuple français est proche de se choisir un nouveau Président mais ils ont tout pour faire une bonne crêpe", s'amuse John Oliver. Il reste Marine Le Pen avec qui il fait un parallèle avec Donald Trump.

L'humoriste conclut par un message adressé directement aux Français : "S'il vous plait, écoutez-moi, l'Angleterre et les États-Unis ont fucked up. Ne fuck up pas non plus ! Marine Le Pen est un trou du cul démagogue (...) Vous valez mieux que ça !". Par contre, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau ne sont pas cités.



Facebook, Twitter, YouTube, Instagram…. Quel est le candidat le plus populaire sur les réseaux sociaux ? Le site 01net.com a comptabilisé tous les abonnés et les mentions "j'aime" en fonction des réseaux sociaux, sur les pages et les chaînes officiels. Mais ils n'ont pas compté les pages des partis ou celles des sympathisants. Et donc sur Facebook, Marine Le Pen est la plus populaire des candidats à la présidentielle avec plus d'1.200.000 abonnés. Loin derrière, on retrouve Jean-Luc Mélenchon (365.000) , François Fillon (339.500).



Sur Twitter, Marine Le Pen arrive en tête avec presque 1.400.000 abonnés. Mais cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon réduit l'écart avec 1.070.000 abonnés. Ensuite, on retrouve Emmanuel Macron avec 634.000 abonnés. Sur YouTube, Jean-Luc Mélenchon explose les compteurs avec plus de 250.000 abonnés. La deuxième place revient à François Asselineau (43.008). Sur Instagram, Marine Le Pen repasse en tête (50.000), devant Emmanuel Macron (27.700) et Jean-Luc Mélenchon (14.900).



Le Tamagotchi est de retour. Ce jouet, sorti en 1996, consistait à s'occuper d'un animal virtuel, sur une petite console. Selon L'Express, le jeu s'était vendu à 40 millions d'exemplaires dans le monde "pour sa première année d'exploitation". Le jouet fait son retour au Japon pour la somme de 16 euros. Il n'est pas encore disponible en France mais vous pouvez le commander.