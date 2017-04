publié le 10/04/2017 à 18:39

"Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes." Si la petite phrase rappelle un sketch culte du duo d'humoristes Chevallier et Laspalès, Emmanuel Macron a préféré en attribuer la paternité à... Michel Audiard. En interview (visible ci-dessous), un journaliste de RFI lui demande ce lundi 10 avril s'il craint que Vladimir Poutine cherche à l'intimider. Le candidat du mouvement "En Marche !" à la présidentielle rétorque du tac au tac. "Il y en a beaucoup qui ont essayé de m'intimider depuis que j'ai commencé à faire de la politique (...). Comme dirait Michel Audiard, 'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes'."



Seulement voilà, la citation est tout droit sortie d'un sketch culte de Philippe Chevallier et Maurice Laspalès, Le Train pour Pau, tiré du spectacle C'est vous qui voyez qui date de 1992. Si Emmanuel macron n'a jamais caché adorer Michel Audiard, au point de faire des Tontons flingueurs son film préféré, il convient toutefois de rendre à César ce qui appartient à César : aucune de ses œuvres ne fait mention de la petite phrase. Au cours de sa campagne, Emmanuel Macron avait déjà commis deux gaffes d'ordre géographique, l'une sur la Guadeloupe et l'autre sur la Guyane, qui lui avaient déjà valu moqueries et critiques plus acerbes.