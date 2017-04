VIDÉO - La présidentielle revisitée en élection de délégués

publié le 13/04/2017 à 23:09

Une élection présidentielle aux airs d'élection de délégués ? C'est le sketch proposé par les humoristes du collectif Lolywood, déjà remarqué l'été dernier pour un tube parodique devenu viral durant l'Euro 2016. Ici, tout se passe dans une classe de CM2 A qui doit voter pour son futur représentant ! Dans la vidéo, ils sont cinq à briguer le poste : Marine, François, Emmanuel, Benoît et Jean-Luc. Face à leurs camardes, ils défendent leur programme qui a évidemment été revisité pour coller à l'ambiance scolaire.



"Moi c'est François et je voudrais qu'on travaille plus pour avoir les meilleures notes des CM2 de toute l'école", dit un premier enfant qui s'est scotché de gros sourcils sur le visage afin de ressembler le plus possible à l'ancien premier ministre. Jean-Luc, lui, imite le ton énervé du porte-voix de la France insoumise : "François, il dit n'importe quoi ! Il y a trop de devoirs, donc je dis vive la récré !" Puis la suite rappelle la proximité programmatique des deux candidats de la gauche sur bon nombre de sujets. "Je trouve qu'il y a trop de devoirs et donc pas assez de récré", lance aussi Benoît, ce qui lui vaut d'être taxé de copieur par Jean-Luc. Marine propose quant à elle de "favoriser" sa classe parce qu'elle "n'aime pas" les autres CM2. Puis vient enfin Emmanuel, qui se distingue par sa volonté de faire un large consensus : "Bah je suis un peu d'accord avec François, mais c'est pas bête ce que disent Benoît et Jean-Luc".

Dans ce clip d'une durée de quatre minutes, et déjà visionnée plus de deux millions de fois au 13 avril, les enfants électeurs n'hésitent pas à aborder le délicat sujet des "affaires" qui empoisonnent la cour de récré mais embarrassent surtout François et Marine. Sans révéler la fin de l'intrigue dans cet article, la saynète se conclut par l'arrivée d'un petit élève à l'accent américain... et prénommé Donald.