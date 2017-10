Vianney en lice pour l'Album RTL de l'année avec son album éponyme, "Vianney"

publié le 27/10/2017 à 09:45

En un an, le jeune Vianney n'a pas chômé. Il aurait pu se contenter du succès critique et public d'Idées Blanches, porté par le tube Pas là. Disque qui l'a, l'air de rien, hissé au rang des plus grands romantiques de la variété française (excusez du peu). Mais l’auteur-compositeur-interprète a misé sur son grand retour avec un album très sobrement intitulé… Vianney.



Un nouveau disque constitué de onze morceaux, plus intimes et personnels, avec davantage d'émotion et de travail à la réalisation. La preuve avec Je m'en vais ou encore Quand je serai père, deux titres qui témoignent d’une certaine maturité.



Mais album ne manque pas d’ironie, comme le chanteur l’exprime à travers son titre Dumbo qui serait autobiographique : "c'est quelqu'un qui a des défauts et qui les accepte". Pour cet album, Vianney a un style plus simple, sans fioritures, et assure vouloir avoir laissé "plus de place à la guitare et à la voix, c'est ce format qui me ressemble le plus".