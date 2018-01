publié le 10/01/2018 à 18:05

"Quand Michel Drucker vous demande quelque chose, vous n'avez pas envie de refuser". Julien Courbet est fier d'avoir vu l'animateur de France 2 lui proposer de venir une fois par mois dans Vivement dimanche prochain. "C'est quand même un sacré honneur", livre-t-il à RTL.fr.



Touché d'avoir vu Michel Drucker assister à son spectacle dans "cette petite salle", Julien Courbet a eu la chance d'entendre l'animateur historique de la télévision apprécier son travail au point de l'engager parmi les humoristes de son émission.

L'animateur de Ça peut vous arriver sur RTL sera ainsi présent une fois par mois dans l'émission dominicale de France 2. "Je vais venir en fin d'émission, et je vais faire un tac au tac avec lui", nous explique-t-il. "Ce sera des extraits du spectacle sur des thématiques bien précise", indique-t-il.



C'est comme si vous alliez rencontrer le Pape Julien Courbet Partager la citation





Animateur de C'est que de la télé sur C8 tous les jours à 17h45, Julien Courbet assure n'avoir eu aucune difficulté avec la chaîne du groupe Canal+, et qu'il est libre de travailler sur France 2. "Je ne vais pas faire l'animateur, c'est l'humoriste qui va chez Michel Drucker", précise-t-il tout en indiquant que Michel Drucker a eu la courtoisie d'appeler Cyril Hanouna et C8.



Tous les feux sont donc au vert pour Julien Courbet, prêt a relever un nouveau challenge à la télévision sous la casquette d'humoriste et sous l’œil bienveillant du taulier de la télé française. "Quand vous dîtes à votre mère que vous allez chez Michel Drucker, c'est comme si vous alliez rencontrer le Pape", illustre-t-il en parlant même de "consécration".



Julien Courbet sera en représentation au Don Camillo, à Paris du 15 au 17 janvier, ainsi qu'au Palais des Congrès Vinci de Tour le 20 janvier prochain.