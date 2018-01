Programme TV : ce soir, lancement de la fiction "Souviens-toi" sur M6

publié le 10/01/2018 à 16:44

Pour cette soirée du mercredi 10 janvier, M6 mise sur le lancement de sa nouvelle fiction Souviens-toi avec Sami Bouajila et Marie Gillain. Une intrigue complexe et sombre signée Pierre Aknine, qui tiendra le public en haleine au fil des épisodes.



Avant de se plonger dans l'histoire, retour au moment du tournage en décembre 2016. À cette époque, la série n'a pas encore de nom. L'intrigue a pour décor la campagne flamande, en Belgique. Dans la grange d'une ferme, le plateau se prépare tandis que les acteurs Marie Gilain et Samy Bouajila se réchauffent en marchant, texte en main.

L'histoire tourne autour du meurtre d'une famille. Pierre Aknine, réalisateur des fictions La Main du mal et Ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils (diffusées sur TF1), se prépare à tourner. Ce maître dans l'art de tisser des histoires façon toile d'araignée explore le coté sombre de l'âme humaine.

"C'est quand même pour ma part plus intéressant à filmer. [...] La vedette dans un film, c'est quand même le scénario. À partir du moment où les gens lisent le scénario, ils adhèrent à l'équipe, au metteur en scène et à l'auteur."

L'histoire d'un thriller tourné en famille

La série Souviens-toi est aussi une histoire de famille. Pierre Aknine est à la réalisation, sa fille Sarah est à la production et son fils Timothée compose la musique, tandis que sa femme Anne Badel a coécrit le scénario. Psychologue-psychanalyste dans la vie civile, elle discute avec Zelia sur le tournage. La jeune actrice de 7 ans interprète Madeleine, seule survivante de l'assassinat de sa famille.



Pendant le tournage, Anne Badel enfile sa casquette de psy. "C'est vraiment quelque chose de dur pour une petite fille. On a parlé du scénario. Je suis là sur le tournage quand il y a des journées difficiles et des scènes dramatiques."



En plateau, la jeune Zelia fait face à Marie Gilain. Elle incarne une psychologue qui va reprendre du service pour tenter d'aider la petite Madeleine à retrouver la parole. La comédienne belge n'avait pas tourné depuis 11 ans à la télé. Et c'est seulement son troisième téléfilm en 26 ans de carrière.



L'actrice qui a "découvert les séries sur le tard" est devenue accro à ce format, comme elle le raconte : "En France, je trouve qu'il y a des séries de grande qualité. Si je me base sur les modèles de grands rôles féminins ou masculins dans les séries anglo-saxonnes, ce sont des rôles majeurs, de femmes incroyables."

Un polar sombre mais lumineux par son casting

Après visionnage des deux premiers épisodes, cette série tient ses promesses. Nous sommes pris par l'histoire. La conclusion plait ou pas, mais la boucle est bouclée comme l'assassin. Le cœur de l'histoire tourne autour de la fillette qu'il faut sortir de son mutisme traumatique. Pour cela, le capitaine Benoit Belgarde (Sami Bouajila) compte sur la psychiatre Marie Kempf (Marie Gillain) qui l'aide à percer le mystère de ce triple homicide.





La psychiatre va accepter de veiller et surveiller Madeleine, à condition que le policier reprenne l'enquête sur sa fille qui s'est suicidée. Autrefois abandonné par sa mère, ce flic est une forte tête mais aussi un père aimant dont la femme attend leur cinquième enfant.



Ce polar est différent car sombre mais également lumineux grâce aux personnages secondaires : les enfants, l'épouse équilibrée, l'adjoint de Belgarde ou encore le frère de Marie.