publié le 09/01/2018 à 19:13

À vous les plats raffinés et les recettes à (tenter) reproduire à la maison. Hélène Darroze, Jean-François Piège, Michel Sarran et Philippe Etchebest reviennent pour une saison 9 très attendue par les fans assidus du programme de M6. Dès le 31 janvier, Top Chef meublera les mercredis de la chaîne avec Stéphane Rotenberg à la présentation.



Véritable programme phare de M6 avec L'Amour est dans le pré, le concours culinaire gardera les fondamentaux qui ont fait son succès et misera sur l'émulation que crée "la guerre des brigades". Hélène Darroze et Philippe Etchebest voudront prendre leur revanche sur Michel Sarran, vainqueur lors de la dernière saison.

Pour apporter du prestige au concours, la production a réussi à former un plateau prestigieux. Marc Veyrat, Yannick Alléno, Cédric Grolet et Christian Le Squer, tous détenteurs de 3 étoiles au Guide Michelin, interviendront lors de Top Chef. Et ce n'est pas tout car le chef le plus étoilé du monde Joël Robuchon, sera aussi de la partie avec ses 32 étoiles dispatchées à travers le monde dans les nombreux établissements dont il s'occupe.