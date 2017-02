publié le 13/02/2017 à 10:53

C'est une prestation tout feu, tout flamme qu'ont offert ce dimanche 12 février, Lady Gaga et Metallica. Invités de la 59ème cérémonie des Grammy Awards qui s'est tenue à Los Angeles, les artistes ont littéralement mis le feu à la scène. Un duo spectaculaire au cours duquel la chanteuse et le groupe de metal ont enflammé la cérémonie au rythme de Moth Into Flame, titre extrait du dernier album de Metallica, Hardwired... To Self-Destruct, sorti en septembre 2016.



Lady Gaga et Metallica faisaient partie de la prestigieuse liste d'artistes invités aux Grammys. Adele, Beyoncé, Daft Punk avec The Weeknd ou Katy Perry se sont également produits au cours de la cérémonie, rivalisant d'imagination pour des prestations toutes plus formidables les unes que les autres. Et le duo Lady Gaga-Metallica a tenu toutes ses promesses. La star de la pop, qui avait pourtant changé de registre et de tonalité, a livré une performance des plus haletantes.

Cheveux teints en rose, short en jean et micro t-shirt à effigie de ses camarades de scène, Lady Gaga a même fini par se jeter dans la foule. Malgré un soucis technique au début du show, le chanteur de Metallica, James Hetfield, a accompagné Lady Gaga avec succès, le tout sur une scène enflammée. Preuve que les organisateurs avaient vu juste en misant sur ce surprenant duo.