publié le 12/05/2017 à 10:19

C'est un événement totalement imprévu qui est survenue à l'Eurovision, jeudi 11 mai. Jana Burceska, chanteuse représentant la Macédoine au concours de chant européen et éliminée dans le cadre de la deuxième demi-finale, a été demandée en mariage en direct par son compagnon, Aleksander.



L'événement s'est produit à la fin du show. L'un des animateurs s'est rendu dans la salle où se retrouvent les participants en attendant les résultats. Après un bref échange, la candidate lui a confié, le sourire aux lèvres, qu'elle attendait un enfant. Le présentateur a ensuite tendu le micro au compagnon de la jeune femme, installé à côté d'elle.

Apparaissant un peu stressé mais souriant, le jeune homme a commencé à plonger la main dans l'intérieur de sa veste. Dès lors, tout le monde a immédiatement compris qu'il s'apprêtait à lui faire une demande importante. Ni une ni deux, le jeune homme s'est retrouvé à genoux devant sa compagne, bague en main sous les applaudissements et les cris de joie du public de l'Eurovision. "Veux-tu m'épouser ?", a-t-il alors demandé à Jana Burceska. La candidate, visiblement très émue, a pris le micro pour lancer un magistral "Oui !"



Lors de la deuxième demi-finale, dix nouveaux pays ont décroché leur ticket pour la grande finale. La Bulgarie, le Belarus, la Croatie, la Hongrie, le Danemark, Israël, la Roumanie, la Norvège, les Pays-Bas et l'Autriche vont donc rejoindre les 10 premiers qualifiés, l'Ukraine et le Big Five dont fait partie la France représentée par Alma.