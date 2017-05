publié le 12/05/2017 à 09:55

J-1 avant la finale du 62e concours de l'Eurovision, qui se déroule à Kiev en Ukraine samedi 13 mai. Alma sera sur la scène de l'Arena de Kiev pour la grande finale avec sa chanson Requiem. Pour sa dernière journée, Alma commence comme chaque jour par une séance de cardio, et de coaching avec son chorégraphe. Depuis jeudi, sa coach vocale est à Kiev. Les deux vont lui faire travailler à la fois ses gestes et sa respiration. Il faut qu'elle prenne du plaisir sur scène, il faut que tout soit naturel. Alma doit également raconter une histoire avec son corps et ça, ça ne s'apprend pas, ça s'intègre, ça se digère, ça doit devenir naturel.



L'Eurovision, ce n'est pas que de la chanson. Le jeudi 11 mai était placé sous le signe de la diplomatie. À la résidence de France à Kiev, madame l'ambassadrice de France, Isabelle Dumont avait mis les petits plats dans les grands. Des dizaines de jeunes filles tirées à quatre épingles, avec des petits drapeaux bleu, blanc et rouge.

"Quand Alma est entrée ici, j'étais choquée, je ne pouvais rien dire, je n'ai même pas dit bonjour", confie l'une d'elle émue. Ces jeunes partagent un amour immense pour la France et la langue française, que certaines voient comme "une mélodie, une chanson".

C'est un vrai plaisir de représenter la femme française. Alma Partager la citation





Réception à la française avec petits fours et une ambassadrice ravie, l'Eurovision c'est aussi pour elle une occasion particulière pour faire rayonner la culture française. "C'est tout simplement du plaisir. Ça fait partie du travail, mais aussi de ce qu'on a envie de faire en tant que personne, de rencontrer des artistes. C'est vraiment très beau dans la vie d'un diplomate de valoriser le travail des artistes français, la France, faire rayonner notre pays à l'étranger, c'est que du bon", estime Isabelle Dumont.

Les fans français sont tous derrière Alma

"La France a une super image à l'étranger, et donc c'est un vrai plaisir de représenter la femme française, Paris, c'est une très grande fierté, ajoute Alma. On sent l'effervescence. Les gens sont derrière moi, les eurofans te donnent tellement de force, d'amour, de soutien, c'est hallucinant."



Et puis, les jeunes écoliers ont laissé la place aux fans français, ils sont arrivés avec des drapeaux en reprenant la chanson Requiem. Vendredi soir Alma sera de nouveau sur scène mais vous ne le verrez pas, c'est un moment très important puisque on va jouer toute la finale pour les jurys professionnels qui vont voter. Ce sont les notes qu'on découvrira demain lors de la finale, mixées avec les notes du public.

Rencontre @almaofficiel et des jeunes français ou en devenir à l'ambassade de ¿¿ en ¿¿. chants bisous et petits fours ! pic.twitter.com/nc0AWMkpsu — Laurent Marsick (@lmarsick) May 11, 2017

Ils sont là les fans français de l' #eurovision ! ambassade de France Kiev pic.twitter.com/ipMwVdglAf — Laurent Marsick (@lmarsick) May 11, 2017