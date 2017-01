Victoria Beckham a écrit pour le magazine "Vogue" une lettre dans laquelle elle s'adresse à la jeune fille qu'elle était à 18 ans.

12/01/2017

On n'est pas la même personne à 42 ans qu'à 18 ans et Victoria Beckham l'a expliqué dans une très belle lettre ouverte. L'ancienne chanteuse des Spice Girls a publié un long texte dans l'édition d'octobre du Vogue britannique, dans lequel elle explique tout ce qui l'attend à la jeune fille de 18 ans qu'elle était. Au fil des paragraphes, Victoria Beckham revient sur des moments marquants de sa vie : célébrité, amour, estime de soi, elle rassure l'adolescente complexée qu'elle a été.



Mariée au footballeur David Beckham depuis 1999, elle revient sur leur rencontre affirmant que "le coup de foudre existe" : "Cela t'arrivera dans le salon réservé aux joueurs du Manchester United. Cependant tu boiras un peu, donc les détails exacts seront flous". Avec beaucoup de tendresse elle explique l'importance de son rôle de mère dans sa vie : "À propos de la maternité : une fois que tu es parent, tu te fais du souci. Tu auras quatre enfants, donc ça fait beaucoup d'inquiétudes".



Dans cette lettre Victoria Beckham n'hésite pas à parler de ses regrets, particulièrement son opération de chirurgie esthétique : "Et je devrais te dire, ne touche pas à tes seins. Toutes ces années, je l'ai nié - c'était idiot. Un signe d'insécurité. Profite simplement de ce que tu as". Évoquant sa séance photo pour Vogue, elle conclut pleine de sagesse : "Tu auras beaucoup de moments comme celui-ci. Ne prends rien pour acquis".