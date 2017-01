François Hollande inaugure le site Richelieu de la Bibliothèque Nationale

Le public pourra découvrir les superbes salles de la bibliothèque Richelieu, six ans après sa fermeture pour travaux, lors d'un week-end portes ouvertes.

La restauration des 30.000 m² de la Bibliothèque Nationale est une splendeur. Une fois remis de vos émotions purement visuelles, vous apprendrez que, sur le site de Richelieu, sont aujourd'hui conservés 22 millions de manuscrits, de livres précieux et de documents liés aux arts et aux spectacles. Les premiers datent de l'invention de l'imprimerie.



Tous ces documents appartiennent à trois institutions différentes : l'École nationale de Chartes qui prépare aux métiers de la conservation, l'Institut national de l'Histoire de l'art qui possède la plus grande bibliothèque de l'Histoire de l'art au monde et la Bibliothèque Nationale, présidée par Laurence Engel qui a un faible pour certains manuscrits, comme "le manuscrit des Misérables, tous ces manuscrits médiévaux, le livre d'or de Jeanne de France", détaille-t-elle.



Il y a des ouvrages des quatre coins du monde mais également des objets, comme des maquettes, des tableaux ou encore des costumes, entreposés dans ce que Laurence Engel appelle la "rotonde des arts". Et cette rotonde des arts est une préfiguration du Musée des Arts de la Bibliothèque Nationale qui ouvrira ses portes en 2020, quand tous les travaux seront totalement achevés.

La salle Labrouste, plus belle salle de lecture du monde

La salle Labrouste, la plus grande et la plus belle salle de lecture de la Bibliothèque Nationale, du nom de son architecte Henri Labrouste, est un chef d'œuvre d'architecture du XIXème siècle. On l'avait quittée grise, triste et encombrée, elle est aujourd'hui, épurée, majestueuse, tellement lumineuse grâce à son éclairage zénithale qui rend justice aux carreaux de faïence rose fuchsia qui ornent le haut de ses neuf coupoles.



La salle Labrouste elle est aujourd'hui la plus belle salle de lecture au monde pour consulter la plus importante librairie d'art au monde. Elle est sous l'autorité d'Eric de Chassey qui dirige l'Institut national de l'histoire de l'art. A noter également que le magasin général devient aussi une salle de lecture où 150.000 livres sont en accès libres.



La Bibliothèque Nationale, 58 rue de Richelieu, portes ouvertes samedi 14 et dimanche 15 janvier. Des visites guidées sont également organisées toutes les semaines, inscriptions sur le site de la BNF.