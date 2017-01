Line Renaud est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Line Renaud est de retour sur les planches avec "Pleins Feux" de Mary Orr au Théâtre Hébertot à partir du 23 janvier. La comédienne est l'invitée de Stéphane Bern le jeudi 12 janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 12/01/2017 à 10:36

Elle avait envie de théâtre mais ne trouvait pas de bonnes pièces ! A 88 ans, Line Renaud est donc de retour sur les planches avec Pleins feux. Il s'agit de l’adaptation du film All about Eve de Mankiewicz, l'histoire d'une jeune actrice arriviste qui supplante une actrice plus âgée. Cette pièce de Mary Orr n'est pas étrangère à Line Renaud. La comédienne avait déjà interprété le rôle principal en 1991.

J'ai adoré cette pièce et m'étais toujours promise que je la rejouerai un jour. Le moment est venu de le faire. Line Renaud, à propos de "Pleins Feux" Facebook Twitter Linkedin

"Pleins Feux" avec Line Renaud au Théâtre Hébertot

L'histoire : Au sommet de son succès, Alice Margaux, monstre sacré des comédies de boulevard, a tout sacrifié pour sa carrière et ne compte pas s’arrêter là. Extravagante, sincère et explosive, elle mène son jeu à la vie comme à la scène, jusqu’au jour où l’arrivée d’une parfaite inconnue fera basculer le cours des choses.



Pleins feux de Mary Orr, adapté par Didier Kaminka et mise en scène par Ladislas Chollat. Avec Line Renaud, Fanny Cottençon, Pierre Santini, Raphaëline Goupilleau, Lionel Abelansk et Yanis Richard. Quatorze représentations exceptionnelles du 23 janvier au 7 février 2017 au Théâtre Hébertot.

