Le téléfilm policier de France 2 "Mystère à la Tour Eiffel" est arrivé en tête des audiences, devant "New York Unité Spéciale" sur TF1.

Crédit : NBC La série "New York Unité Spéciale" a attiré 3,7 millions de téléspectateurs le 10 janvier

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 12/01/2017 à 09:42

C'est un feuilleton policier qui arrive en tête des audiences du mercredi 11 janvier. Le téléfilm Mystère à la Tour Eiffel sur France 2 a attiré 4 millions de personnes soit 16,4% de part d'audience, un meilleur score que la semaine dernière avec Mystère à l'Opéra. TF1 arrive juste derrière avec deux épisodes de la série New York Unité Spéciale, qui ont été suivis par 3,7 millions de fidèles, soit 14,9% de part d'audience.



L'émission immobilière de M6 Maison à vendre se place en troisième position et talonne TF1 avec 3,4 millions de téléspectateurs soit 14,7% de part d'audience. Le match de Coupe de la ligue entre le Paris Saint-Germain et Metz a été suivi par 1,7 million d'amateurs de football, ce qui représente 7,3% de part d'audience et classe France 3 à la quatrième position. Enfin W9 ferme le classement avec son émission Enquêtes criminelles, qui a été regardée par 914.000 curieux.