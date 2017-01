REPLAY - Ce sera l'événement télé du printemps, la série française revient avec des stars comme Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Julien Doré ou Fabrice Luchini.

> La série 10% revient sur France 2 Crédit Image : Christophe BRACHET / FTV Crédit Média : Laurent Marsick

par Laurent Marsick publié le 12/01/2017 à 10:05

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les six épisodes de cette saison 2 sont livrés le 12 janvier à France 2. 10% raconte la vie d'une entreprise d'agents de stars, série inspirée par Dominique Besnehard, lui-même ex-agent. Ces personnages sont interprétés par Camille Cottin, Grégory Montel, Thibault de Montalembert... et leur entreprise va mal depuis la mort de leur patron. Au programme de cette nouvelle saison, l'apparition d'un nouveau personnage, un jeune millionnaire joué par l'acteur franco-marocain Assaâd Bouab. Reportage dans les coulisses de la saison 2.



Et cette nouvelle saison va être beaucoup plus trash, portée par le succès de la première saison. "Je pense que les stars sont très importantes dans cette série, elle font partie de sa grammaire", explique Grégory Montel, qui incarne Gabriel Sarda, agent maladroit au grand cœur, au micro de RTL. Et le casting de la saison 1 qui sera rejointe par une pléiade de guests. Isabelle Adjani, Juliette Binoche ou Fabrice Luchini, auxquels on peut ajouter Virginie Efira, Christophe Lambert, Julien Doré ou encore le Youtubeur Norman.



La saison 2 de 10% devrait arriver au printemps, en avril prochain. Et la production travaille d'ores et déjà sur une troisième saison. Ils écrivent les arches, les fils conducteurs de l'histoire, parce que la fin de cette nouvelle saison va être explosive dit le producteur Michel Feller. "Le dernier épisode se termine en apothéose au festival de Cannes, pendant lequel on a pu tourner", annonce-t-il à RTL.