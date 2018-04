"Top Chef 2018" : qui remportera la grande finale entre Camille et Victor ?

publié le 25/04/2018 à 13:40

Ils ne sont plus que deux dans la course au titre de Top Chef 2018. Camille et Victor, les deux finalistes s'affrontent ce mercredi 25 avril lors de la grande finale du concours culinaire sur M6. Un dernier affrontement qui s'annonce intense et riche en rebondissements.

Après 12 semaines de compétition et 35 épreuves d'exception, les deux candidats de la brigade de Philippe Etchebest sortent leurs dernières cartes pour séduire le jury et les téléspectateurs. Ils devront faire preuve de rigueur et de créativité pour espérer tirer le couteau immaculé de la victoire, remporter la somme de 100.000 euros et succéder à Jérémie Izarn, vainqueur de l'édition précédente.



Au programme de cette grande finale, un classique du prestigieux concours. Camille et Victor auront une journée pour cuisiner un menu pour 100 convives. Aidés par les anciens candidats de la neuvième saison, les deux finalistes seront aussi épaulés par le jury. Mais l'un d'eux aura le soutien du chef Etchebest tandis que l'autre sera soutenu par Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Qui sera le grand gagnant de #TopChef 2018 ?

Réponse ce soir à 21:00 ¿ pic.twitter.com/1F5zPblWLd — M6 (@M6) 25 avril 2018

Camille Delcroix, le jeune technicien

Originaire du Busnes dans le Nord, le second de Cuisine âgé de 27 ans est le grand favori du concours gastronomique. "Depuis le début du concours, c'est le candidat le plus régulier", confie son chef de brigade Philippe Etchebest, dans un communiqué. Son organisation et sa technique font de Camille un concurrent sérieux, prêt à tout pour décrocher le titre de Top Chef 2018.

Camille Delcroix, 27 ans, second de cuisine au Château de Beaulieu, Busnes (62) Crédit : Nicolas Gouhier/M6

Victor Mercier, le prodige créatif

Le jeune cuisinier de 27 ans a su tirer son épingle du jeu tout au long de l'aventure. Sa créativité et son culot ont notamment impressionner le chef Etchebest à chaque épreuve. "C'est l'un des candidats les plus imaginatifs que j'aie eu l'occasion de rencontrer". Des qualités qu'il saura mettre à profit pour devenir le grand gagnant de cette neuvième saison.

Victor Mercier, 26 ans, co-fondateur de Vibe's Project, Boulogne-Billancourt (92) Crédit : Nicolas Gouhier/M6