Quand la cheffe étoilée Hélène Darroze inspire Barbie

publié le 07/03/2018 à 11:17

Le fabricant Mattel fait rimer Barbie avec gastronomie. A l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, la société américaine à l'origine de la célèbre poupée Barbie a annoncé créer 14 poupées à l'effigie de 14 femmes inspirantes. Parmi elles, la cheffe française étoilée, par ailleurs membre du jury de l'émission Top Chef, Hélène Darroze.



C'est la deuxième française à être choisie pour donner son visage à une Barbie après la nageuse Laure Manaudou en 2010. Sur son compte Instagram, la cheffe a déclaré : "À travers cette poupée, en tant que femme chef cuisinier et en tant que maman, je souhaite encourager toutes les petites filles à croire en leurs rêves, et à repousser les limites. Pour cela il y a deux règles à suivre : avoir confiance en soi et respecter ce que l’on est."

"Des modèles historiques et modernes"

Treize autres personnalités ont été choisies par Mattel afin d'"honorer des modèles historiques et modernes du monde entier", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. En effet, selon un sondage mené par le fabricant de Barbie, 81% des mères s'inquiéteraient des modèles féminins auxquels s'identifient leurs filles et l'entreprise espère ainsi inspirer la prochaine génération de femmes. La réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, la journaliste polonaise Martyna Wojciechowska ou encore la footballeuse italienne Sara Gama auront également leur poupée.

Cette initiative fait partie du programme "Shero" (contraction de l'anglais "she" et "hero"), initié par Mattel en 2015 qui vise mettre en avant des femmes qui "ont repoussé les frontières dans leur domaine" précise le communiqué. Toutefois, précision importante, une seule poupée de chaque sera produite et elles ne seront donc pas commercialisées.