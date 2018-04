publié le 11/04/2018 à 15:05

La légende de la cuisine française s'invite ce mercredi 11 avril dans Top Chef. Le célèbre concours culinaire de M6 reçoit pour la première fois Joël Robuchon, le chef le plus étoilé de l'histoire de la gastronomie. Un privilège pour les quatre derniers candidats qui tenteront de se qualifier pour la demi-finale.



Au menu de cet épisode exceptionnel, les brigades d’Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest seront invités à cuisiner devant Joël Robuchon à Monaco. Les concurrents mettront les petits plats dans les grands afin d’impressionner le chef aux 32 étoiles en sublimant un produit populaire : la pomme de terre. Une épreuve créative et technique qui devrait donner la patate aux candidats.

Joël Robuchon ne sera pas le seul chef d'exception puisque Yannick Alléno est aussi de la partie. Au cours de la deuxième épreuve, les quatre cuisiniers devront reproduire un plat qui est la signature du chef triplement étoilé : l’œuf de poule en habit vert. Un défi périlleux puisque les candidats ne pourront se fier qu'à leur sens de l’observation et à leur palais.

À l'issue de l'émission, seuls trois candidats accéderont à la demi-finale, avant la grande finale de la saison 9 qui a lieu dans deux semaines.