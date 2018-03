Les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran, lors du 100ème épisode de "Top Chef"

publié le 14/03/2018 à 16:38

Un menu gastronomique cinq étoiles vous attend ce mercredi 14 mars sur M6. Top Chef met les petits plats dans les grands à l'occasion du 100ème épisode du concours. Les brigades d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran vont s'affronter dans deux épreuves exceptionnelles.



Pour la première épreuve, les sept candidats encore en compétition vont devoir cuisiner des produits de la mer. Mais ils seront épaulés par des commis très VIP : on retrouvera Éric Antoine, David Ginola, Marianne James, Mac Lesggy, Ophélie Meunier et Julia Vignali. Ces animateurs mettront la main à la pâte pour aider leur candidat à se qualifier pour la semaine suivante.

Un anniversaire ne serait pas une réussite sans un petit cadeau. Pour l'occasion, Stéphane Rotenberg, animateur de l'émission depuis la première saison, devra relever un défi lancé par les juges. Une soirée qui promet des surprises et de l'émotion.

Au menu de la deuxième épreuve, qui se déroulera au Domaine de Chantilly, les concurrents devront se dépasser pour impressionner un jury d'exception : les 100 meilleurs ouvriers de France. Entre défis techniques et créations culinaires, les candidats devront faire preuve d'ingéniosité pour épater l'élite de la gastronomie et éviter l'épreuve de la dernière chance.