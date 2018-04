publié le 18/04/2018 à 10:15

Adrien, Camille et Victor : ils ne sont plus que trois candidats à concourir pour le titre de Top Chef 2018. Après l'élimination de Clément, dernier membre de la brigade d'Hélène Darroze, les concurrents vont devoir faire preuve d'originalité et d'audace pour décrocher leur ticket pour la finale du concours.



Au menu de cette demi-finale, chaque candidat a concocté une épreuve qu'il imposera à ses adversaires. De la cuisine en forêt aux plats insolites, les demi-finalistes rivaliseront d'ingéniosité, de créativité et de technique pour tirer leur épingle du jeu. Épaulés par Philippe Etchebest et Michel Sarran, ils devront toutefois faire preuve de stratégie pour être imbattable sur leur propre terrain et empêcher leurs adversaires de marquer des points.

Lors de ces trois épreuves décisives, les demi-finalistes seront jugés par des chefs prestigieux comme Olivier Bellin (chef 2 étoiles), Gilles Goujon, (meilleur ouvrier de France et chef 3 étoiles) et Simone Zanoni (chef 1 étoile) qui dégusteront leurs plats. À l'issue de cet affrontement, seuls deux candidats pourront accéder à la grande finale de Top Chef.

Demain pour la demi-finale de #TopChef, chaque candidat a imaginé une épreuve qu'il va imposer à ses adversaires.

Au programme : technique, créativité et insolite ! pic.twitter.com/NUUJF92iZ0 — M6 (@M6) 17 avril 2018