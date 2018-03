publié le 08/03/2018 à 01:04

"Qui peut battre Philippe Etchebest" ? Pour cette sixième semaine de compétition, et en première épreuve de la soirée, les huit candidats encore en lice dans le concours Top Chef devaient affronter le redoutable et redouté chef. Le défi, cuisiner un plat gastronomique à base de riz. Chaque candidat faisait, lors de cette épreuve, équipe avec un concurrent d'une autre brigade. Une nouvelle déjà déstabilisante, exacerbée par la suivante annoncée par Stéphane Rotenberg : leur adversaire du jour n'est autre que Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France.



Et comme on pouvait s'y attendre, le chef ne comptait pas faire de cadeaux aux candidats de Top Chef. "C'est comme arriver sur le ring, être un jeune boxeur et se retrouver face à un médaillé", s'inquiète Clément Vergeat, de la brigade d'Hélène Darroze, visiblement pas très rassuré. Et Philippe Etchebest d'enfoncer le clou, déterminé - bien que seul et ayant 30 minutes de moins que les candidats : "je suis conditionné pour gagner".

Au final, il est comme nous ! Camille Delcroix, candidat de "Top Chef 2018" Partager la citation





Au bout de quelques minutes d'épreuve, tous les candidats sont en ébullition. Et le chef n'est pas en reste. "C'est bien de voir Philippe Etchebest qui court partout. Au final, il est comme nous !", s'amuse Camille Delcroix. Et alors que le chef s'attelle à hacher du vermicelle de riz... il se coupe le doigt. "Si les candidats pensent que ça va me déstabiliser et que je vais m'arrêter, et bien ils se trompent", commente Philippe Etchebest. Heureusement, il pouvait compter sur l'aide de Mathew Hegarty, candidat de la brigade de Michel Sarran, qui vole à son secours et lui met un pansement.

À l'issue de l'épreuve, c'est Michel Portos, le meilleur ami de Philippe Etchebest, qui était en charge de déguster les plats et de les classer du meilleur au moins bon. "Comme je l'attendais, il n'est pas tendre", s'inquiète le chef, quelques minutes avant l'annonce du verdict. Finalement, Michel Portos désigne l’assiette d'Adrien et Clément, qui l'emportent donc, ravis, sur Philippe Etchebest grâce à leur plat intitulé "Quand l'iode et le riz partent en mer".