Âgé de 29 ans, Carl Dutting s'est imposé face à son adversaire Nicolas Lebrati à 11 points contre 5.

Crédit : Capture d'écran / M6 Carl Dutting a remporté la finale d'"Objectif Top Chef"

par La rédaction de RTL publié le 30/12/2016 à 21:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La deuxième fois est parfois la bonne. C'est en tout cas ce que confirme Carl Dutting, qui remporte Objectif Top Chef à l'issue de sa seconde participation à l'émission. Au cours de la saison 2, son parcours s'était rapidement arrêté. Pour cette troisième saison de l'émission de M6, présentée par Philippe Etchebest, Carl Dutting est parvenu à se qualifier pour la finale nationale, qu'il a remportée avec un écrasant 11 points, contre 5 pour son adversaire Nicolas Lebrati.



Âgé de 29 ans, celui qui est présenté comme l'autodidacte de l'émission puisqu'il travaille dans une boutique de vêtements a donc gagner le droit de rejoindre la grande aventure Top Chef. Il fera donc partie du casting de la huitième saison de l'émission culinaire, prévue début 2017 sur la même chaîne.



Le lauréat de cet Objectif Top Chef avait obtenu son CAP de cuisinier mais fut ensuite contraint de ranger son tablier pour subvenir aux besoins de sa famille. "Il a fallu qu'il gagne vite sa vie - en cuisine, on débute avec le Smic - alors que sa vraie passion c'est la cuisine et qu'il a les capacités pour", explique Philippe Etchebest dans un article du Figaro. L'un de ses meilleurs plats lors de la compétition ? Les coquillettes au jambon et au fromage pour lesquelles il avait obtenu la note maximale de cinq étoiles de la part de Philippe Etchebest.