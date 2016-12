Les deux jeunes cuisiniers s'affrontent le 30 décembre pour une place à "Top Chef". Qui sont les deux finalistes de cette troisième saison ?

Qui de Carl ou Nicolas réussira à convaincre Philippe Etchebest et accéder à "Top chef" ?

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 30/12/2016 à 15:07

Après onze semaines de compétition, les finalistes d'Objectif Top Chef s'affrontent ce vendredi soir. À l'issu de cet ultime épisode nous saurons qui intégrera les cuisines du concours Top Chef pour l'édition 2017 du concours. Ils étaient 10 lundi 26 décembre, ils ne sont plus que deux. La demi-finale de jeudi 29 décembre a opposé Morgane, Mike, Carl et Nicolas. Ces deux derniers se sont qualifiés pour les dernières épreuves.



Le jeune cuisinier qui se qualifiera ce soir sera le troisième à rejoindre les candidats professionnels de Top Chef. Après Xavier Koenig en 2015, grand vainqueur du concours et Charles Gantois en 2016, qui a été éliminé à la fin de la huitième semaine de compétition, qui aura l'honneur d'enfiler le tablier Top Chef ? Tout se joue entre Carl Dutting et Nicolas Lebrati mais qui sont ces deux jeunes cuisiniers ?

Carl Dutting, vendeur passionné de cuisine

C'est la deuxième fois que Carl Dutting participe au concours d'Objectif Top Chef. L'année dernière, il avait obtenu cinq étoiles de la part de Philippe Etchebest pour le plat qu'il lui avait préparé mais son parcours s'était arrêté peu après. Cette année, Carl Dutting a réussi à se qualifier pour la finale nationale. À 29 ans, il a un parcours plutôt atypique par rapport à ses concurrents puisqu'il ne travaille pas dans un restaurant mais dans une boutique de vêtements.



Le jeune homme a obtenu son CAP de cuisinier mais il a dû arrêter sa formation juste après pour subvenir aux besoins de sa famille, comme le souligne Philippe Etchebest dans un article du Figaro : "Il a fallu qu'il gagne vite sa vie - en cuisine, on débute avec le Smic - alors que sa vraie passion c'est la cuisine et qu'il a les capacités pour". Si son manque de technique peut le désavantager, il compense ses lacunes par une approche plus originale de la cuisine. Un de ses meilleurs plats de la compétition ? Les coquillettes au jambon et au fromage pour lesquelles il avait obtenu la note maximale de cinq étoiles de la part de Philippe Etchebest.

Nicolas Lebrati, le commis expérimenté

À 20 ans, Nicolas Lebrati est un jeune commis. Originaire de Tours, il a pas mal d'expérience et a su impressionner les chefs par ses prouesses techniques. Philippe Etchebest salue ses qualités techniques dans l'entretien avec Le Figaro, le décrivant comme "un très bon technicien, connaisseur et raffiné. C'est un excellent cuisinier qui a un bon bagage".



Seulement, il lui arrive de n'en faire qu'à sa tête et de ne pas assez écouter les conseils des chefs. La preuve mardi 27 décembre lors d'une épreuve de qualification pour les quarts de finale. Alors que les candidats devaient cuisiner un pigeon farci au choux et foie gras, Nicolas Lebrati a décidé de préparer un croustillant de pigeon, dérogeant à l'intitulé de l'épreuve. Un manquement qui a fait sortir de ses gonds Philippe Etchebest : "On s'en branle de ta version revisitée ! On a demandé un pigeon farci avec du chou et du foie gras, voilà ce qu'on demande".



Lequel des deux candidats intégrera les cuisines de Top Chef et succédera à Charles Gantois ? Réponse ce soir à 18h30 sur M6.