"Top Chef 2017" : Hélène Darroze, commis d'un jour, fait une boulette

publié le 22/02/2017 à 23:22

Ça sent le brûlé ! Pour ce nouveau prime de la huitième édition de Top Chef, les candidats prennent les commandes et intègrent dans leurs brigades... Leurs propres chefs. Au vu de leur expérience, de leurs nombreux restaurants et du standing desdits établissements, on ne s'attendait pas à ce que la moindre boulette provienne des chefs. Mais Hélène Darroze a créé la surprise. "Je suis sûre qu'elle va être un commis trois étoiles", imaginait pourtant sa candidate, Giacinta Trivero, à la tête de la brigade ce 22 février. Cette dernière devait diriger deux de ses concurrents, mais également sa cheffe en temps normal, Hélène Darroze, pour présenter des assiettes à base de rouget.



Sous le regard attentif du grand chef cuisinier Yves Camdeborde, ce n'est pas Giacinta qui a commis un impair, au contraire : la répartition de la préparation du rouget préparée par la jeune femme a beaucoup plu au chef. Hélène Darroze s'est placée dans le rôle du commis candide et a été parfaitement managée par Giacinta. La cheffe d'un jour lui a confié une mission simple, couper des croûtons et les faire cuire au four. Mais Hélène Darroze, qui n'est plus habituée à être petite main, a oublié les croûtons. "Ouh m...", a-t-elle lancé avant de se diriger en courant vers le four. "Quand on voit un commis courir, ce n'est pas bon signe", commente Yves Camdeborde. Effectivement, les croûtons étaient bel et bien carbonisés.

"Mais qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment ça m'est arrivé à moi ?", a réagi Hélène Darroze. "Excusez-moi cheffe", a-t-elle lancé à Giacinta, qui a su garder son sang-froid. Pour son management remarquable malgré l'impair d'Hélène Darroze, la candidate a épaté Yves Camdeborde. Le chef l'a désignée candidate la plus convaincante sur le plan managérial, saluant son "juste équilibre entre le management et beaucoup de technique". Mais lors de la dégustation, Yves Camdeborde a préféré l'aile de raie préparée par Julien au rouget de Giacinta, envoyée de fait en dernière chance.