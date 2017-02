"Top Chef 2017" : Jean-François éliminé lors de sa première "dernière chance"

publié le 23/02/2017 à 01:11

La tarte aux fraises, un classique qui ne plaît visiblement pas à tous les candidats de Top Chef. Après le départ de David la semaine précédente, six candidats, Jean-François, Kelly, Guillaume, Jérémy, Alexis et Giacinta, ont été envoyés en épreuve de la dernière chance, lors du prime du 22 février de l'émission culinaire. Après des performances insuffisantes lors de l'épreuve du plat pour enfants ou de celle du chef de brigade, les candidats devaient convaincre avec la traditionnelle tarte aux fraises... pas si traditionnelle que cela.



Ce 22 février, neuf candidats étaient encore en lice, avec un équilibre parfait : trois candidats par brigade. Pour les six soumis à la dernière chance, le thème était "surprenez-nous avec la tarte aux fraises". Les productions de cette épreuve n'ont pas subjugué, ni sur le plan du visuel ni sur celui du goût, les jurés. À l'issue d'un vote à l'aveugle, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont décidé d'éliminer Jean-François qui avait réalisé un rondin de fraises, peu esthétique et très sucré d'après le jury.

Hélène Darroze a annoncé la nouvelle en expliquant que ce choix qui avait été fait à l'unanimité. La cheffe étoilée était rassurée d'avoir sauvé, sans le savoir, sa candidate Giacinta, confrontée à Jean-François avant le verdict. "Je suis très déçu pour toi car tu as été très régulier jusque maintenant", a pour sa part lancé Philippe Etchebest, chef de la brigade de Jean-François, déçu pour ce candidat qui participait à sa première "dernière chance".