"Top Chef 2017" : fiasco hilarant autour du plat pour enfants de Guillaume

publié le 22/02/2017 à 21:55

"Moi j'y connais rien en gosses." La petite phrase d'annonce de Guillaume Sanchez, candidat de la saison 8 de Top Chef, va bel et bien se vérifier au cours de l'émission. Pour ce prime du 22 février, les candidats sont d'abord confrontés à un défi classique, mais toujours aussi corsé : réaliser un plat pour enfants. Michel Sarran, qui chapeaute la brigade de Guillaume Sanchez, n'est pas au bout de ses peines. Son candidat a pensé bien faire en préparant un croque-monsieur. Jusque-là, pas de prise de risque : le fameux sandwich est une valeur sûre pour séduire les papilles des petites têtes blondes. Mais à y regarder de plus près, les ingrédients choisis ne sont sûrement pas les plus adaptés.



Foie de veau, noisette, pesto, champignons, tombée d'épinards, pesto... "Si ça ne leur plaît pas, c'est que je ne peux pas avoir de gosses", lance Guillaume Sanchez, laissant son chef pour le moins perplexe. "Et pourquoi pas de l'huile de foie de morue tant qu'on y est ? Le but n'est pas de mettre tous les produits que tous les enfants détestent dans un seul sandwich", commente Michel Sarran, qui voit dans cette réalisation "un croque-monsieur d'adulte".

Haha guillaume plus compliqué tu meurs #TopChef — Cici ¿ (@ciciandthekids) 22 février 2017

Michel Saran quand il entend "foie, épinards, champignons" pour nourrir des enfants #topchef pic.twitter.com/KKnYPiPrTG — ¿ Nell ¿ (@Clamp_trc) 22 février 2017

@Saintchaise si tu arrives à leurs faire manger ton plat ce soir, on t'envoie nos enfants P R O M I S ! ¿#topchef pic.twitter.com/t7J4BLkpxI — MaSpatule.com (@maspatule) 22 février 2017

Norbert Tarayre, invité exceptionnel de l'épreuve, venu avec un bataillon d'enfants impartiaux, l'avait annoncé : "Les enfants, c'est le pire. On a les chefs trois étoiles, les chefs gastronomiques, mais je crois que le pire, c'est les enfants." Et quand vient le vote, le verdict est sans appel : personne ne préfère le croque-monsieur nommé "sandwich cubain", accompagné d'une sauce barbecue, de Guillaume. Ce dernier est donc envoyé en épreuve de la dernière chance et laisse Maximilien Dienst remporter l'épreuve.

"Le but ce n'est pas de mettre tous les ingrédients que les enfants détestent dans un seul sandwich" ¿#TopChef ce soir à 21:00 pic.twitter.com/nnW2zfBeXN — M6 (@M6) 22 février 2017