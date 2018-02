publié le 07/02/2018 à 12:28

Mennel continuera-t-elle l'aventure The Voice ? C'est la question que tout le monde se pose depuis la polémique autour de ses propos controversés sur les attentats terroristes de 2016. Après son passage dans le concours, la candidate de l'équipe de Mika s'est justifiée sur les réseaux sociaux.



"Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable", déclarait la candidate qui avait interprété Hallelujah de Léonard Cohen, une chanson prônant "l'amour, la paix et la tolérance".

Si la société de production ITV Studio n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, TF1 a affirmé suivre l'affaire de près à Télé-Loisirs. "Nous avons découvert les messages dimanche, comme le grand public. Nous avons alors voulu étudier la situation intelligemment et ne pas prendre de décisions précipitées sans avoir tous les éléments."



Je comprends que ces messages choquent et je m’en excuse. Mennel, candidate de la saison 7 de "The Voice" Partager la citation





En attendant de savoir la décision de TF1, Mennel Ibtissem a de nouveau pris la parole mardi 6 février pour s'expliquer sur les réseaux sociaux. "Ces messages étaient l’expression d’une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau. Je regrette profondément ces messages".



Dans la suite de sa publication, face à la colère de l'association en soutien aux victimes de l'attentat de Nice, la candidate de 22 ans présente ses excuses. "Deux ans après, j’ai muri et je mesure le manque de réflexion de ces messages. Je comprends que ces messages choquent et je m’en excuse".