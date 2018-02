publié le 06/02/2018 à 13:09

Sa reprise de la chanson de Léonard Cohen a conquis les coachs et le public. Mais la candidate révélée dans la septième saison de The Voice fait aujourd'hui parler d'elle pour des propos polémiques sur les attentats de Nice en juillet 2016.



Au lendemain de sa participation à l'émission, les internautes ont retrouvé des messages que la jeune femme aurait posté sur son compte Facebook. "C’est bon c’est devenu une routine, un attentat par semaine!! Et toujours pour rester fidèle, le "terroriste" prend avec lui ses papiers d’identité. C’est vrai que quand on prépare un sale coup, on n’oublie surtout pas de prendre ses papiers!!" Dans une autre publication, elle aurait déclaré sur Facebook: "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement". Depuis, ces messages controversés ont été supprimés.

Des propos "sortis de leur contexte"

Face à la colère des internautes, la candidate de 22 ans s'est exprimée sur les réseaux sociaux afin d'apaiser les tensions. "Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée".

Née à Besançon, la candidate "aime la France et condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme". Elle poursuit: "C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’in­dé­fen­dable". Lors de son audition à l'aveugle, Mennel a choisi de chanter Hallelujah de Léonard Cohen. Une chanson prônant "un message d'amour, de paix et de tolérance" pour la chanteuse.