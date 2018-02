publié le 07/02/2018 à 19:04

Quatre jours après son passage dans The Voice, Mennel prend enfin la parole. La candidate du concours musical de TF1 s'est justifiée sur les réseaux sociaux après avoir tenu des propos controversés sur les attentats de 2016. Elle réitère ses excuses au micro de RTL.



Pour justifier ses déclarations anciennes, la jeune femme parle de maladresse et n'a jamais voulu faire l'apologie du terrorisme. "J'ai vraiment conscience que ce que j'ai écrit, c'était vraiment des bêtises". Consciente de son erreur, la jeune candidate sensible veut être pardonnée. "J'avais 20 ans à l'époque et je tiens à m'excuser auprès des familles des victimes d'avoir heurté leur sensibilité".

Touchée par le déferlement sur les réseaux sociaux, Mennel mesure la bêtise de ses publications, ne reflétant pas sa réelle personnalité. "En aucun cas, je ne tolère ce qui s'est passé", assure la candidate.



Si TF1 n'a pas encore pris sa décision, Mennel espère que la chaîne lui laissera la chance de poursuivre son aventure dans l'émission. "C'est vrai que si la chaîne décide de m'évincer du jeu, je serai déçue parce que je n'aurai pas eu l'occasion de montrer qui je suis vraiment."