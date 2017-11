publié le 20/11/2017 à 15:26

La 2.500ème chronique de Laurent Gerra valait bien un moment d'exception. Dans le grand studio de RTL, l'imitateur a été rejoint par François Morel pour 4 minutes désopilantes qui apporteront une once de nostalgie à ceux qui regardaient Les Deschiens sur Canal+.



"3615 Code QUINENVEUT, pour les jeunes qui n'en veut des emplois, a lancé François Morel devant un Laurent Gerra réjoui. Aujourdhui, un jeune qui n'en veut un emploi puisque c'est mon gars Bruno ! (...) Ce matin, mon Bruno, tu veux profiter que tu es sur l'antenne à Monsieur Calvi - c'est pas n'importe qui Monsieur Calvi - pour faire acte de candidature. Une candidature spontanée."

Laurent Gerra qui interprète le fameux Bruno annonce alors qu'il souhaite travailler à RTL. "J'ai vu qu'à RTL, ils ont des emplois stables. Des contrats à durée interminables. Avec une certaine longévité dans le temps. M'sieur Bouvard, il est toujours à l'antenne depuis le XVIIIème siècle ! Y'a aussi l'autre qui cause avec la voix des autres là, Laurent Gerra !"



"Roland Gérald !, a interrompu François Morel. Excuse-moi de te corriger, Roland Gérald tous les matin avec Mademoiselle Jeanne !" et François Morel, traditionnellement à l'antenne de France Inter de taquinner Lauren - Bruno - Gerra : "Pourquoi que tu ne candidaterais pas à France Inter ? Ils en cherchent des animateurs brillants".



"C'est vrai qu'à France Inter ils ont plus de vacances à causes grèves puis tout ça..., a alors taclé dans un sourire Laurent Gerra. Mais à RTL on peut gagner la Valise à Zapimax (...) et quand y'a un problème, y'a Ménie Grégoire qui t'écoute".



"Il parait qu'elle va pas bien en ce moment, a lancé François Morel dans l’hilarité générale (cette voix légendaire de RTL est en effet décédée le 16 août 2014, ndlr). Elle est pas à son mieux. Et François Morel de conclure : "Mais bon, si un directeur des programmes ou une simple DRH sont intéressés, ils tapent 3615 QUINENVEUT !"