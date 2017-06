VIDÉO - "The Voice 2017" : Vincent Vinel impressionne avec "Take on me"

Vincent Vinel a une nouvelle fois mis la barre très haut. Pour sa dernière prestation dans The Voice 2017 avant de savoir le nom du vainqueur de la saison 6, le talent de Mika a interprété Take on me du groupe A-ha. Un titre qui cache une complexité vocale que Vincent a réussi à dépasser. Les réactions du public ne se sont pas fait attendre après les premières notes du titre : des applaudissements à tout rompre, mais aussi des félicitations sur Twitter et de la part des coachs. De nombreux internautes sont d'ailleurs persuadés depuis de nombreuses semaines que Vincent est le gagnant de cette saison. "Chaque fois qu'il chante une chanson, il la transforme un peu et elle devient sa chanson", avait expliqué son coach Mika pendant la répétition. Et il faut dire que Vincent Vinel réussit chacune de ses prestations depuis le début en y ajoutant quelques pas de danse, mais aussi une joie de vivre communicative.

