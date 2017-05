publié le 21/05/2017 à 02:10

Lisandro Cuxi est bien la star du premier prime de The Voice 2017. Le jeune homme, déjà favori du public depuis les auditions à l'aveugle il y a trois mois, a réalisé une incroyable performance sur 24K Magic de Bruno Mars. Lisandro Cuxi a d'ailleurs expliqué que ce titre était "sa chanson porte-bonheur" lors d'un entretien avant son show en direct le 20 mai. Sur une scène illuminée, le talent de 17 ans, finaliste de The Voice Kids en 2015 avec Jenifer, a fait une entrée dynamique, applaudie dès les premiers instants par le public.



Lisandro Cuxi a enchaîné performances vocales et scéniques, en compagnie d'une troupe de danseurs. Il a été à la hauteur de l'attente de son coach Matt Pokora qui a une nouvelle fois été bluffé par la performance du jeune homme. Lisandro a d'ailleurs été sauvé par le public et donc prêt pour un nouveau prime la semaine prochaine.