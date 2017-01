Slimane débute sa tournée "On arrive", fort du succès de son premier album

REPLAY - Son premier album "A bout de rêves", a déjà séduit 115.000 acheteurs. Porté par ce succès, le gagnant de "The Voice 2016" vient de débuter sa tournée intitulée "On arrive".

> Slimane dans "Laissez-vous tenter" du 10 janvier Crédit Image : RTL.fr Crédit Média : Steven Bellery

par Steven Bellery publié le 10/01/2017 à 10:06

Son bonnet fétiche sur la tête, tee-shirt blanc et veste, Slimane apparaît en contre jour. Il débute le concert par le morceau qui ouvre son album, et cette tournée, On arrive, au Mans, jeudi 5 janvier. L'enfant de la rue prend son envol huit mois après sa victoire au télé-crochet de TF1. Trois musiciens, deux danseurs et des tubes néons colorés pour seul décor, le jeune homme de 27 ans surprend d'emblée par sa voix pure, plus nuancée que sur disque.



Très à l'aise sur scène, osant quelques pas de danse, il chante ses failles et ses rêves pendant 1h45. Cette tournée, Slimane en rêvait depuis des années. "Le plus important pour moi c'est de pouvoir chanter en live. Quand j'étais petit et que je voulais être chanteur, je m'imaginais sur scène, pas à la télé. Donc c'est aujourd'hui que le rêve d'enfant se réalise", confie l'interprète de Paname au micro de RTL.

Je compare toujours la musique avec une histoire d'amour Slimane

Et sur scène, le chanteur ne cache pas sa sensibilité. On le sent en permanence sur un fil. Il entrecoupe ses morceaux autobiographiques de reprises. Il revisite Mon amie la rose de Françoise Hardy, Alter-ego de Jean-Louis Aubert ou Chanter de Florent Pagny. Les arrangements sont pop-electro, mais Slimane offre aussi une parenthèse acoustique, piano-voix, comme à ses débuts dans les bars de Pigalle. "On est tous des immigrés", lance-t-il avant d'entonner Le grand-père, titre extrait de son dernier album.



Slimane est en tournée partout en France. Il chantera samedi à Strasbourg, le 19 janvier à Toulouse, le 9 février au Havre, le 15 à Lille ou encore le 14 mai à l'Olympia à Paris. Approché pour participer à l'Eurovision, il a confié que ça ne serait pas pour cette année. Slimane, que l'on a vu dans la série Léo Mattéï sur TF1, devrait par contre faire ses débuts au cinéma.