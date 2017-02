publié le 15/02/2017 à 18:18

Ils seront 18 à tenter de décrocher le titre de meilleur aventurier. Koh-Lanta revient pour unenouvelle édition, qui débutera le 10 mars prochain. Et cette année, l'aventure, toujours présentée par Denis Brogniart se déroule au Cambodge. Au programme de cette 17ème saison inédite, de nouveaux candidats, mais aussi de nouvelles règles. Car dans cette nouvelle saison, ce ne sont pas deux mais trois tribus qui s'affronteront sur Koh-Lanta ! En plus de l'équipe rouge et jaune, une tribu bleue tentera de survivre et de remporter les épreuves.



La précédente saison, L'île au trésor, s'est achevée le 9 décembre dernier, avec la victoire de Benoît. Pour cette 17ème édition, ils seront 18 à s'affronter au Cambodge. Autant de nouvelles et fortes personnalités, qui promettent une saison pleine de rebondissements. Neuf hommes et neuf femmes répartis dans trois tribus donc, dont on pourra donc suivre les aventures à partir du vendredi 10 mars 2017, à 20h55 sur TF1.

Autre nouveauté de cette édition, l'arrivée aux commandes de la société de production de l'émission ALP (Koh-Lanta, Fort Boyard), d'Alexia Laroche-Joubert, ancienne directrice de la Star Academy.