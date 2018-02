publié le 13/02/2018 à 15:41

Marion et Cédric vont voler de leurs propres ailes. Après neuf saisons, le duo des "poussins" interprété par Audrey Lamy et Loup-Denis Ellion annonçait en juin dernier quitter Scènes de ménages. Si les fans de la série pourront se consoler en les retrouvant dans les anciens sketchs, leur absence devrait être palliée par l'arrivée d'un nouveau couple.



Invité dans Les Dessous de l'écran sur RTL dimanche 11 février, Yann Goazempis, le directeur de la fiction des chaînes du groupe M6 a dévoilé quelques détails sur le prochain duo. "Nous sommes partis sur deux options, deux profils dont un est bien avancé. C’est un couple d’environ une vingtaine d’années, dont c’est la première fois. La première fois qu’ils tombent amoureux, qu’ils quittent le cocon familial et qu’ils vivent seuls de manière relativement autonomes".

Le directeur de la fiction donne des précisions sur le profil de l'homme et la femme qui formeront ce binôme. "Lui est un fils à papa un peu argenté qui profite des largesses financières de ses parents. Et elle est d’un milieu social plus populaire et avance sans l’aide de personne. Nous allons jouer sur cet antagonisme."

Pour le moment, aucun duo de comédiens n'a été trouvé pour jouer les futurs rôles. Ils partageront chaque soir le petit écran avec les autres couples, à savoir José et Liliane, Huguette et Raymond, Emma et Fabien ainsi que Philippe et Camille, les derniers arrivés dans la série.