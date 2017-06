publié le 26/06/2017 à 15:33

On ne pourra plus les entendre s'appeler "poussin". Marion (Audrey Lamy) et Cédric (Loup-Denis Elion) de Scène de ménage quittent la série, selon une information de Télé Star. Les deux acteurs, qui incarnent l'un des couples mythiques de Scènes de ménages avec Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez) et Lilianne (Valérie Karsenti) et José (Frédéric Bouraly), s'arrêtent donc après huit ans d'aventures conjugales sur M6. Audrey Lamy et Loup-Denis Elion vont ainsi se consacrer à leurs carrières au cinéma, comme le révèle Télé Star.



Depuis 2009, Cédric et Marion sont passés par de nombreuses crises de couple, mais aussi de très bons moments. Le 11 avril dernier, lors d'une émission spéciale Scènes de ménages, ils se sont dit oui, pour le plus grand bonheur des fans. Audrey Lamy était d'ailleurs accompagnée de sa sœur Alexandra dans cet épisode inédit.

Mais, que les fans des "poussins" se rassurent : ils seront encore présents dans Scènes de ménages jusqu'en juin 2018, car de nombreux épisodes ont déjà été tournés et attendent d'être diffusés.