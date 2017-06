publié le 27/06/2017 à 12:59

Une page se tourne. Lundi 26 juin, Téléstar a propagé la nouvelle selon laquelle Audrey Lamy (Marion) et Loup-Denis Elion (Cédric) quittaient la série Scènes de Ménages, diffusée sur M6 depuis 2009. Alors que l'annonce a provoqué la tristesse de nombreux fans du programme emblématique, Audrey Lamy a confirmé la nouvelle et s'est exprimée au micro de Stéphane Bern dans À la bonne heure sur l'arrêt du couple des "poussins".



L'actrice a notamment démenti quitter la série à cause d'une supposée mésentente avec ses collègues : "C'est avec beaucoup de tristesse qu’on l’annonce aussi parce que c’est neuf ans de bonheur, de fous rires, de rigolades, de joie" a-t-elle d'abord confié.

Mais après neuf ans de bons et loyaux service, il était temps pour les deux comédiens de passer à autre chose : "il y a un moment donné on s’est dit qu’on avait fait tout ce qui était possible dans le couple des poussins depuis toutes ces années. On a fini par se marier et on s’est dit que c’était le bon moment aussi pour nous d’aller voir un peu ailleurs, de voir d’autres projets, de rencontrer d’autres gens."



Que les fans du feuilleton se rassurent, ils auront encore un peu de temps avant de faire leurs adieux aux "poussins". Marion et Cédric seront au générique de la série jusqu'en juin 2018 ainsi que dans un prime, car de nombreux épisodes ont déjà été tournés et attendent d'être diffusés.