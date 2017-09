publié le 12/09/2017 à 15:36

Que les globe-trotteurs préparent leur sac de voyage. Selon Le Parisien, M6 prépare actuellement le retour de l'émission culte Pékin Express. Lancé en 2006, le jeu d'aventure au cours duquel les candidats doivent traverser un pays avec seulement 1 euro par jour et par personne, avait été arrêté en 2014 à cause d'audiences en baisse.



Quatre ans plus tard, l'émission préparer son retour sur le petit écran pour une onzième saison. M6 a publié des appels à candidatures afin de dénicher les duos qui participeront à cette nouvelle aventure pour un tournage qui débutera début 2018, rapporte Le Parisien. La chaîne espère ainsi que le public sera de nouveau aux rendez-vous après cette longue pause.

Le ou les pays qui seront filmés sont encore inconnus, mais un visage familier fait néanmoins son retour dans Pékin Express : l'animateur Stéphane Rotenberg, aux commandes depuis le lancement du jeu, reviendra pour présenter le jeu d'aventures. Après Nouvelle Star, M6 semble définitivement miser sur ses anciens concepts, pour les remettre au goût du jour.