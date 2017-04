Programme TV : "This Is Us" sur Canal+ et "Envoyé Spécial" sur France 2

publié le 13/04/2017 à 18:00

Série ou reportage ce jeudi 13 avril ? Il faudra faire un choix. Canal+ diffuse un nouvel épisode de la série This Is Us, un chef d'œuvre absolu d'humanité, de générosité et de clarté. Le principe : 18 millions d'êtres humains partagent, parait-il, chaque jour la même date d'anniversaire. Y-a-t-il un lien entre elles ? Il faut voir.



On voit d'abord Jack qui, le jour de son 36e anniversaire, conduit en urgence à l'hôpital sa femme Rebecca enceinte de triplés. Fêtent également leur 36e anniversaire Kate l'obèse et son frère Kevin, magnifique acteur raté, et enfin un patron noir qui, le jour de son 36e anniversaire, retrouve la trace du père biologique qui l'a abandonné à la naissance. Le puzzle a pris forme : on a découvert que les jumeaux sont les enfants du couple, que le troisième triplé est mort à la naissance et que le patron noir abandonné a été adopté par Jack et Rebecca. La suite de This Is Us, c'est ce jeudi 13 avril sur Canal+ à partir de 21 heures.

La série a connu un tel succès sur NBC en 2016 que la chaîne a rajouté cinq épisodes à la saison 1 et commandé immédiatement deux nouvelles saisons. J'adore, j'adhère, mais ce serait injuste de ne pas rappeler la diffusion sur Arte d'un autre chef d'œuvre, Berlin 56, la naissance du rock dans l'Allemagne corsetée de l'après-guerre avec de formidables personnages. Tout commence par le mariage de la fille aînée d'une prof de maintien et de danses de salon. Elle déteste la musique de sauvages, ce qui n'est pas le cas des musiciens.

Une enquête sur les sondages sur France 2

Ils sont partout, pour tout... 300 enquêtes d'opinion depuis le mois de janvier mais pourtant de plus en plus remis en cause. Envoyé Spécial leur consacre un long reportage ce jeudi 13 avril. On va d'abord à l'Ifop ou 50 enquêteurs font un sondage sur François Fillon, soit 10.000 coups de fil durant 48 heures pour avoir les fameuses 1.000 personnes représentatives.



L'Ifop et les autres font désormais affaire avec des sites commerciaux ayant un gros vivier de consommateurs qui, moyennant un peu d'argent et des cadeaux, veulent bien répondre, comme Evelyne, 73 ans, qui veut gâter ses petits enfants. Elle le fait sérieusement mais d'autres trichent, notamment les jeunes, par intérêt ou pour rigoler, comme Quentin, 19 ans. Le journaliste fait pareil et prend des dizaines d'identité avec succès.



On verra aussi comment orienter les questions pour orienter les réponses et aussi qu'un bon sondage peut nuire à celui à qui il profite. Gilles Boyer, le conseiller de Alain Juppé, montre deux unes si favorables à son candidat qu'elles l'ont endormi. Une enquête à voir sur France 2 dans Envoyé Spécial à partir de 21 heures.