Les Minikeums préparent leur grand retour sur France Télévisions

Les Minikeums s'apprêtent à faire leur grand retour à la télévision. Selon une information révélée mardi 11 avril dans Touche pas à mon poste et confirmée par Puremedias, le programme jeunesse diffusée de 1993 à 2002 sur France 3 devrait revenir sur le petit écran. Sans doute sur France 4, la chaîne de l'audiovisuel public destinée aux jeunes. Contactée par Le Figaro, la société de production ALP assure que le projet est pour le moment "en phase de développement". Pas de date diffusion arrêtée, ni de détails précis sur ces nouveaux Minikeums. ALP promet néanmoins de rester fidèle au divertissement d’origine, qui devrait néanmoins "être mis au goût du jour".



Coco, Jojo, Nag et Vaness ont marqué des milliers d'enfants pendant les années 90. Créée par Arnold Boiseau et Patrice Levallois, l'émission culte mettait en scène des marionnettes en latex, aux traits grossiers, caricatures enfantines de plusieurs célébrités (Antoine de Caunes, Johnny Hallyday, Nagui, Vanessa Paradis). Les Minikeums animaient de courtes séquences et des sketchs proposés entre les dessins animés diffusés sur France 3.

À quoi ressemblera la nouvelle "Minikeums génération" ?

Outre la date de leur retour, une question se pose : quels seront les visages donnés aux Minikeums nouvelle génération. Les anciennes marionnettes seront-elles de retour ou seront-elles remplacées par des personnages ressemblants aux stars préférées des enfants et adolescents d'aujourd'hui. En attendant de le savoir, on peut toujours se replonger dans le générique de l'émission d'origine avec son fameux tube : "Minikeums oh oh, Minikeums oh oh, on est la 'Minikeums génération'".

