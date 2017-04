Le secret de François Fillon pour "faire baisser son niveau d'agressivité"

François Fillon, devant les champions de ski Marielle et Christine Goitschel, Marie-Cécile Gros-Gaudenier, Carole Montillet, Georges Mauduit et Edgar Grospiron à aix-les-Bains.

publié le 13/04/2017 à 05:46

François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a affirmé qu'il pratiquait "beaucoup la course à pied et le vélo" pour "faire baisser" son "niveau d'agressivité", à Aix-Les-Bains (Savoie), lors d'une rencontre avec une dizaine de champions sportifs de la région ce mercredi 12 avril. "Je continue de faire du ski, à courir, à faire du vélo, pour moi c'est absolument fondamental, en particulier dans les moments difficiles.



"Ces deux mois n'ont pas été entièrement sympathiques", a euphémisé François Fillon, devant les champions de ski Marielle et Christine Goitschel, Marie-Cécile Gros-Gaudenier, Carole Montillet, Georges Mauduit et Edgar Grospiron. Marielle Goitschel a rendu un vibrant hommage au candidat LR, "le président qu'il faut à la France", a-t-elle assuré, après avoir entamé une chanson de son cru sur la "victoire" qu'elle lui souhaite.

Je pense que je suis le plus en forme et de loin ! François Fillon, à Aix-Les-Bains le 12 avril.





Selon l'ex-Premier ministre, en difficulté dans les sondages à onze jours du premier tour, "la course à pied, le vélo, ça permet de faire baisser un peu son niveau d'agressivité. Du coup, on est un peu moins agressif avec ceux envers qui on a envie de l'être". "C'est un moyen de prévention" et un moyen de "se tenir en forme", a-t-il ajouté. "Quand je regarde les candidats à l'élection présidentielle, je pense que je suis le plus en forme et de loin", a-t-il également affirmé.

Après un déjeuner avec les champions, auquel participaient également les députés Dominique Dord, Eric Ciotti, Lionel Tardy, Hervé Gaymard, Sophie Dion, François Fillon doit visiter un chantier (construction d'une salle de cinéma) à Rilleux-la-Pape, avec Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il devait tenir une réunion publique à Chassieu, près de Lyon, en fin d'après-midi.