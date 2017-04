publié le 11/04/2017 à 20:27

C'est l'un des numéros du Divan de Marc-Olivier Fogiel qui a marqué le plus les esprits. Mathilde Seigner, comédienne, connue notamment pour son rôle dans Une hirondelle a fait le printemps, ou Camping, s'était allongée sur le fauteuil rouge le 26 mai 2015. France 3 rediffuse ce mardi 11 avril l'émission. L'actrice était notamment revenue sur son dérapage lors de la cérémonie des César, en 2012. Son intervention avait alors été très remarquée, vu le malaise qu'elle avait engendré dans la salle et derrière les écrans.



Déçue que son ami Joey Starr ne remporte pas le César du Meilleur second rôle masculin, attribué à Michel Blanc, l'actrice n'avait pas caché son agacement. Après avoir demandé à ce que son collègue la rejoigne, elle avait refusé de quitter la scène. Des images visiblement très difficiles pour Mathilde Seigner, qui, sur le divan, peine à les regarder jusqu'à la fin.

"On sortait du tournage une heure avant ça. Ça ne donne pas la même attitude (…). Ils m'ont dit toute la journée, tous tous tous, ils m'ont bourrée le mou, conditionnée, Stéphanie Murat, Lisa Azuelos... : 'Tu dis un mot s'il l'a pas'. Je le dis, je balance. Comme je suis quelqu'un de spontané, ça a donné cette connerie", a justifié Mathilde Seigner. La comédienne évoque aussi durant l'émission son enfance, sa carrière et ses projets.